Merkel i Juncker aborden la situació a Catalunya en una trucada telefònica

ACN Barcelona .- La cancellera alemanya Angela Merkel i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, han parlat de la crisi a Catalunya durant una trucada telefònica, segons han informat fonts de la Unió Europea a l'agència Reuters. La conversa és una mostra que el conflicte entre Catalunya i Espanya, i la possible declaració d'independència preocupen ja de manera clara els membres de la Unió Europea. "Van parlar de la situació a Espanya, entre altres coses", ha afirmat la font de la UE citada per Reuters, que ha precisat que la trucada es va produir divendres i que Juncker es trobava a l'Índia en la cimera entre el país asiàtic i la Unió Europea. Segons la UE, la crisi a Espanya pot tenir un greu "impacte econòmic". El govern alemany ha confirmat a l'ACN que la conversa telefònica entre Merkel i Juncker va tenir lloc divendres però no ha pogut donar detalls del seu contingut per la seva confidencialitat.