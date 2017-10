[Vídeo]La violència policial espanyola ridiculitzada amb intel•ligència a Nou Barris

Última actualització Dissabte, 7 d'octubre de 2017 20:40 h

Van canviar les urnes dels vots per urnes amb papers en blanc, contra la força i la violència, la pau i l’astúcia dels ciutadans

El cas de l’escola Tomàs Moro del barri de Canyelles, al districte de Nou Barris de Barcelona és un brutal exemple de la bona feina de la gent, una lliçó de democràcia, intel·ligència i astúcia.

La policia va arribar al col·legi i va forçar les dues portes com si fossin lladres matussers, a cops de mall, la sorpresa la tenen al entrar i trobar la gent asseguda amb les mans alçades i amb molts silencis, la cara dels policies és de desconcert, veuen unes urnes a les dues taules i les agafen com si fos el trofeu del seu esforç, no saben que s’emporten urnes amb papers en blanc.El col·legi tenia les urnes i les butlletes amagades i un cop va marxar la policia van tornar a votar. El vídeo de la productora El Salto TV reflecteix l’astúcia d’uns ciutadans que van ridiculitzar la violència de la policia espanyola: