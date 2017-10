L’Ajuntament de Blanes (PSC) promociona una trobada d’un grupet de l’extrema dreta

Última actualització Dissabte, 7 d'octubre de 2017 22:55 h

Un centenar escàs de persones malaltes d’odi cap a Catalunya i el seu procés democràtic a la independència intenten trencar la pau aquesta tarda a Blanes

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Aquest mateix dissabte la zona del Passeig de Dintre de davant l'Ajuntament de Blanes, unes 100 persones portant banderes espanyoles i alguna residual catalana, s'han trobat per trencar la convivència a la localitat selvatana i reivindicar la unitat d'Espanya. Recordem que l’alcalde de Blanes està dolgut per l’acte democràtic fet per ERC i el PDECAT de sortir d’un govern presidit per un partit que vol prohibir les urnes i els vots. El PSC s’ha quedat sol al govern amb solament 4 regidors sobre 21. És hora de buscar un govern d’unitat democràtica entre les forces partidàries del dret a decidir.

Notícies relacionades

Durant gairebé una hora s'han estat corejant diversos lemes com ara 'España unida jamás serà vencida', 'Viva España y Viva Cataluña', així com l'slogan que se sol cantar en els partits de futbol de la selecció espanyola: 'Yo soy español, español, español'. La trobada ha pujat uns quants graus d'intensitat quan ha vingut una persona amb un bombo, que ha ajudat a tothom a portar el ritme dels càntics.Abans, un sistema de megafonia ha ajudat a entretenir els minuts d'espera preliminars amb una selecció de temes com ara 'Bienvenidos' de Miguel Ríos, 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat, i d'altres cançons d'El Último de la Fila i Joaquín Sabina, entre d'altres. Ara bé, la cançó més corejada amb l'ajut del bombo i després amb la mateixa versió gravada que també ha sonat per megafonia ha estat el 'Viva España' de Manolo Escobar.Finalment, es feia una crida a la negociació: "El diálogo es fundamental para solucionar conflictos políticos, no se les puede dar a los ciudadanos la encrucijada de decidir en las calles lo que los líderes no han conseguido poner sobre la mesa. Diálogo y cordura, sensatez quizás, retomar el camino de la cooperación, tender puentes y no muros".Després de la lectura del manifest, Pepe Sánchez també ha destacat: 'Somos espanyoles, somos mayoría y mañana lo vamos a demostrar'. Això és perquè aquest proper diumenge Societat Civil Catalana ha convocat una mobilització arreu de l'estat espanyol que tindrà lloc a Barcelona a les 12 del migdia sota el lema 'Prou! Recuperem el seny'.Compta amb el recolzament del Partit Popular i Ciutadans, i des de Blanes està previst que surtin 5 autocars, a banda dels qui aniran pels seus propis mitjans o en transports públics.