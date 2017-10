Última actualització Diumenge, 8 d'octubre de 2017 05:05 h

L'analista del 'Finantial Times' Gideon Rachman considera que "la força no és la resposta" al conflicte català

ACN Barcelona .- L'analista Gideon Rachman ha assegurat en un article d'opinió publicat al 'Finantial Times' que "Espanya haurà d'acceptar un referèndum d'independència a Catalunya". Rachman considera que això no vol dir fer una "separació fàcil" i critica les "tàctiques polítiques del govern espanyol" perquè "les imatges de policies apallissant els pro independentistes han donat una victòria política als separatistes catalans". El periodista assegura que "la força no és la resposta" al conflicte català i afirma que encara és "possible calmar la situació" però el "govern espanyol necessita reconsiderar les seves tàctiques contraproduents".

Gideon Rachman reconeix que "la majoria d'estats europeus van ser units en alguna ocasió per la violència" però assegura que actualment "només han de mantenir-se units pel consentiment". El periodista veu "possible que el govern espanyol pugui renovar aquest consentiment amb una autonomia més gran per Catalunya". Però afirma que "els fets del cap de setmana passat fan que probablement Espanya finalment hagi de permetre un referèndum d'independència".En aquest sentit, l'analista sosté que "detenint a funcionaris i apallissant a manifestants a Catalunya, el govern espanyol va perdre la legitimitat, amb grans conseqüències a llarg termini".