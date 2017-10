Primeres aparicions feixistes a Barcelona abans de la convocatòria oficial

Última actualització Diumenge, 8 d'octubre de 2017 11:05 h

Samarretes amb Franco i banderes presonstitucionals ja fan acte de presència

La concentració ultra unionista convocada per Societat Civil Catalana, a la qual hi ha donat suport el PSC, PP i Ciudadanos i partits de tot el ventall d'ultradreta espanyola, encara no ha començat de manera oficial (a les 12h) i ja s'han pogut veure els primes símbols falangistes i preconstitucionals.

Una samarreta amb Franco



Javier Tebas a la manifestació

El president de la Liga de Futbol Profesional, Javier Tebas, un radical unionista recalcitrant i que fa un parell de dies va declarar que Gerard Piqué no hauria d'anar a la selecció pels seus posicionaments polítics i no ha parat d'amenaçar que amb la independència, Barça, Espanyol i Girona no podrien jugar a la lliga espanyola, ha vingut des de Madrid per a manifestar-se.

8 hores d'autobús

El diari ABC publica un reportatge i fa un seguiment de persones que vénen d'arreu d'Espanya per a demostrar que a Catalunya hi ha una majoria silenciosa que no vol la independència. Explica que han fet hores d'autobús.

L'aguilutxo a la bandera

Com ja és habitual en aquest tipus de manifestacions, ha aparegut l'àguila franquista a les banderes espanyoles. Es tracta de la bandera dels temps de la dictadura i prohibida actualment.

Samarretes amb Franco

Una senyora llueix contenta una samarreta on hi ha estampat ni més ni menys que Francisco Franco, el dictador falangista espanyol. La samarreta va acompanyada d'un "Volvemos" i un "se acabó".





Javier Tebas, presidente de la LFP, en la manifestación en Barcelona pic.twitter.com/M0tMVS8XJX — Pol Pareja (@polpareja) 8 d’octubre de 2017

A pesar de los avisos internos para evitar esta imagen, ya se ha colado alguna bandera preconstitucional en la concentración pic.twitter.com/bY5mB29Yw0 — Pol Pareja (@polpareja) 8 d’octubre de 2017

