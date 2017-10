Dante Fachín se'n fot de les empreses que canvien la seva seu social

Última actualització Diumenge, 8 d'octubre de 2017 12:15 h

Els tracta de refugiats

Albano Dante Fachin ja no amaga la seva profunda decepció amb aquella Espanya que ell creia poder canviar. Fent ús de l'humor, ha fet un demolidor tuit per a denunciar amb ironia i sarcasme el canvi de seu social d'algunes empreses pressionades pel govern espanyol.

El parlamentari català per Catalunya Sí Que Es Pot i líder de Podemos a Catalunya, Albano Dante Fachín, que ha fet una broma tractant les empreses que han canviat la seva seu social recentment per la possible independència de Catalunya com a refugiats que se'n van a Espanya.

Ha penjat al seu Twitter un cartell que diu en anglès: "benvinguts refugiats" i hi afegeix els logos de les empreses que ja han efectuat aquesta acció com La Caixa, Banc Sabadell, Catalana Occidente, Oryzon, Eurona Telecom.





Un poco de humor de ese que dice tanto con tan poco... #RecuperemElSeny pic.twitter.com/CFuXewRAto — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 8 d’octubre de 2017

