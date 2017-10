Les imatges més grotesques i dantesques que els unionistes han deixat a Barcelona

Última actualització Diumenge, 8 d'octubre de 2017 13:15 h

Feixisme, agressivitat, apologia de la violència i culte a Franco, entre d'altres

Amb cotxes particulars, en AVE, en autobús i fins i tot en avió s'han desplaçat d'arreu de l'Estat espanyol els unionistes que volen desmotar que a Catalunya hi ha una majoria silenciosa en contra de la independència. Les estampes que han deixat a la capital catalana res tenen a veure amb el tarannà pacífic i festiu de les concentracions independentistes.

Com era d'esperar, la manifestació d'avui no demana diàleg sinó acabar amb els independentistes. Crits falangistes com "arriba España" o "Puigdemont a prisión" eren dels més cantats. També s'han pogut veure banderes preconstitucionals amb les àguiles negres i imatges de Franco. L'actitud pacífica també ha brillat per la seva absència: s'han enganxat uns adhesius que deien "una estelada, una pedrada" fomentant així atacs cap als independentistes. També s'ha enterrat el diàleg "dialogo no, a prisión" i s'han vist salutacions nazis amb el braç alçat. Com era d'esperar, la manifestació d'avui no demana diàleg sinó acabar amb els independentistes. Crits falangistes com "arriba España" o "Puigdemont a prisión" eren dels més cantats. També s'han pogut veure banderes preconstitucionals amb les àguiles negres i imatges de Franco. L'actitud pacífica també ha brillat per la seva absència: s'han enganxat uns adhesius que deien "una estelada, una pedrada" fomentant així atacs cap als independentistes. També s'ha enterrat el diàleg "dialogo no, a prisión" i s'han vist salutacions nazis amb el braç alçat.

Àdhuc també s'ha mostrat com de culta és el moviment. Una de les pancartes que ha causat més furor a les xarxes era una que deia textualment: "Puig-De-mon rin-de-te aixo-s'a-cabat".

Fins i tot la Policia Nacional espanyola s'ha manifestat amb banderes. També hi ha hagut un moment per a insultar els Mossos d'Esquadra amb crits de "traïdors" i "esta no es nuestra policia".

Insultos, abucheos y gritos de "traidores", "basura" y "no sois nuestra policía" al furgón de los Mossos en Plaça Catalunya. pic.twitter.com/xGrTkRBsMm — Àlex Cubero (@alex_cubero) 8 d’octubre de 2017

#8Oct BARCELONA marcha por la UNIDAD de España. Piden prision para Puigdemont.

pic.twitter.com/ycdYcZJlde — CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) 8 d’octubre de 2017

