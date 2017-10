El grup de líders internacionals The Elders tem que l'Estat perdi els valors assumits a la democràcia

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

Benvolguts i respectats membres de l'organització internacional The Elders:





Com és natural admiro molt el vostre treball en defensa dels drets humans en aquest món brutalment sacsejat per les escomeses feixistes dels bojos que no respecten res.





Però, amb gran sentiment i no obstant, el cor a la mà, cal que us digui que en aquest cas us heu equivocat.





Us puc ben garantir al 100% que l'estat esPPanyol NO PERDRÀ en força temps la sèrie de valors que conformen la ideologia DEMOCR... Llegir més