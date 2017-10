Última actualització Diumenge, 8 d'octubre de 2017 19:25 h

Josep Borrell adverteix a Puigdemont que si declara la independència Catalunya "se'n va en orris"

ACN Barcelona .- El novel·lista i premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha advertit que "el nacionalisme ha omplert la història de guerres, sang i cadàvers", durant la seva intervenció dalt de l'escenari en la manifestació espanyolista convocada per Societat Civil Catalana (SCC), aquest diumenge al migdia. Vargas Llosa ha afegit que el nacionalisme català causa danys "també a Catalunya", i que per això s'ha d'"aturar". Al seu torn, l'exministre socialista i expresident del Parlament Europeu Josep Borrell ha advertit al president del Govern, Carles Puigdemont, que si declara la independència Catalunya "se'n va en orris". Després de les intervencions el vicepresident de SCC Álex Ramos i l'exfiscal anticorrupció Carlos Giménez Villarejo han llegit el manifest de l'entitat per aquesta mobilització, on s'hi afirma que el nacionalisme és una ideologia "reaccionària" que divideix la societat.

El primer ha parlat ha estat el president de SCC, Mariano Gomà, que ha agraït el suport dels partits que han "acompanyat" la mobilització -PP, PSOE i Cs-, i ha sentenciat que demostren que "aquí és on estan les autèntiques estructures d'Estat". Entre crits de "som espanyols, no assassins", Gomà ha asseverat que "ningú" no separarà ni dividirà l'Estat.

Al seu torn, Vargas Llosa ha sentenciat que Espanya és una terra de "llibertat i legalitat", mentre gran part dels manifestants cridaven "Puigdemont a la presó". A això, el premi Nobel ha afegit que ni el president del Govern, ni Oriol Junqueras ni Carme Forcadell no aconseguiran "destruir" el que s'ha construït durant "500 anys". Finalment, Vargas Llosa ha apuntat que no vol que els bancs i les empreses marxin de Catalunya com si fos "una ciutat medieval perseguida per la pesta".

"Enfrontament civil"

Poc després, Borrell ha demanat "respecte" per als catalans, i ha fet una crida a la serenor, la pluralitat, la convivència i la solidaritat per, finalment, demanar als espanyols que han vingut a Barcelona per a la manifestació que comprin cava català en tornar a casa. L'exministre també ha dit que s'està al "límit" d'un "enfrontament civil".

Finalment, i just abans de llegir part del manifest, Villarejo ha demanat un "homenatge" als jutges i fiscals de Catalunya, així com al TSJC, perquè ha obert una "causa penal" contra tot el Govern, ja que els membres de l'executiu són uns "presumptes delinqüents", una sentència que ha provocat l'ovació del públic manifestant. Villarejo també ha titllat Puigdemont i Junqueras de "descarats i ignorants".

El manifest de SCC demana posar punt i final a la "marginació" dels catalans no nacionalistes, així com al "dolor" i la "confrontació que -assegura el text- hi ha a la societat catalana. "Tenim dret a ser escoltats i a ser tinguts en compte", continua el manifest, que s'ha llegit en català, castellà, anglès i francès.

