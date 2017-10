[Vídeo] L'unionisme espanyol ensenya com s'ha d'adoctrinar un menor

Última actualització Diumenge, 8 d'octubre de 2017 18:15 h

Consignes que mai un nen cantaria

Des de l'unionisme i espanyolisme sempre s'ha criticat que a les expressions multitudianàries independentistes hi hagi nens. Una comunitat amb sentit nacional no és només d'aults sinó de tots els membres que la formen, també els menors. Per tant, veure a les manifestacions d'expressió nacional és totalment normal trobar-hi families amb infants a qualsevol lloc del món, sigui quina sigui la seva pàtria.

Però com sempre, la diferència de tarannà i idiosincràsia espanyola i catalana ens fa reflexionar el següent: a les manifestacions independentistes no es veurà mai cap nen o nena menor d'edat demanant presó per a ningú i afirmar que hi ha algú que els pretén enganyar. Això és el que cantaven unes nenes i que una periodista de directe!cat ha pogut captar.

Les nenes han après ràpidament el discurs dels seus i cridaven "no nos engañan Cataluña es España" i també "Puigdemont a Prisión". Aquest últim s'ha convertit en un crit que ha fet furor entre els joves, tal com es veu en un altre vídeo.





