Zoido a la “turca”, amenaça els ciutadans catalans com si estiguéssim en ple franquisme

Afirma el ministre: "No pararem fins que tots els que han faltat al respecte als cossos de seguretat de l'Estat paguin per això"

El Ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest diumenge que el govern espanyol no pararà, com si fos un ministre de la dictadura turca, "fins que tots els que han faltat al respecte als cossos de seguretat de l'Estat paguin per això". Durant un acte a Toledo de celebració de la mare de Déu del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, Zoido ha anunciat que "perseguiran tots els delictes d'odi perquè sobre els culpables caigui tot el pes de la llei".

Per això, el ministre ha detallat que s'ha creat "un gabinet jurídic específic per centralitzar i canalitzar totes les denúncies de delictes d'odi o assetjament patits pels agents o els seus familiars". En aquest sentit, Zoido ha dit que el govern espanyol "no consentirà que es produeixin delictes d'odi com els que hem vist els darrers dies".