Abertis té dubtes per traslladar la seu fora de Catalunya: I si comença un altre #NoVullPagar ?

Última actualització Dilluns, 9 d'octubre de 2017 05:00 h

El grup d'infraestructures es troba immersa en un procés d'opa per part de la italiana Atlantia i una contraopa de Florentino Pérez i una protesta com aquella seria molt perillosa

24 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El grup d'infraestructures Abertis celebra un consell extraordinari aquest dilluns on podria decidir sobre un trasllat de la seva seu social, segons han informat a l'ACN fonts del sector. De materialitzar-se la decisió l'empresa s'afegiria al reguitzell de companyies que traslladen la seu social fora de Catalunya a causa de la situació política, com han fet els bancs Sabadell, Caixabank, la fundació la Caixa, Gas Natural o Agbar.

Notícies relacionades

El que demostra que el govern espanyol està obligant a les empreses a fer aquests canvis, aprova un decret com si ja Catalunya fos independent, el problema en el cas d’Abertis té un punt de còmic, traslladar la seu, i els peatges?Llegint La Vanguardia i escoltant fins i tot RAC1, sembla com si les elits de sempre hagin embogit, com si veiessin que l’independentisme ha guanyat, i han muntat una croada per espantar el diner. I no saben que aquesta croada pot acabar sent molt negativa pel teixit econòmic català i sobretot per l’economia espanyola que ja té la prima de risc sota protecció del BCE.Actualment Abertis es troba immersa en un procés d'opa per part de la italiana Atlantia, alhora que la constructora ACS estudia el llançament d'una contraopa. El grup d'infraestructures català compta amb un important edifici d'oficines a Madrid.