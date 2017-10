L'ANC assegura que dimarts es declararà la independència

No hi ha declaració retòrica possible davant els 2M d vots defensats amb el cos l'1oct. Seria legitimar la violència policial, rendir-nos. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 8 de octubre de 2017

La diputada de la CUP, Mireia Boya, ha advertit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "no hi ha declaració retòrica possible davant els dos milions de vots" que van ser "defensats amb el cos l'1 d'octubre".A través del seu compte de Twitter, Boya ha considerat que si no es fa una declaració d'independència immediata, això seria "legitimar la violència policial" i rendir-se.Boya ha fet aquestes declaracions després que diversos dirigents hagin parlat d'una mena de declaració d'independència en diferit que es faria efectiva en uns mesos si no hi ha una negociació amb el govern espanyol després d'una mediació internacional.