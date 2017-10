Un diari unionista simpatitza amb un referèndum independentista al Brasil

Última actualització Dilluns, 9 d'octubre de 2017 11:15 h

L'ABC utilitza un to conciliador en un article sobre el moviment independentista del sud del país brasiler

El diari espanyol ABC ha publicat aquest matí un article en la versió digital sobre el referèndum celebrat a Brasil aquest cap de setmana. Explica que el moviment 'El Sur es mi país' proposa la independència de les tres regions del sud de Brasil per la crisi econòmica i política que passa el país. Sembla ser, que quan es tracta d'un territori aliè, el mitjà no surt en la defensa fèrria de la unitat territorial.

Tot i que afirma que "el moviment se solidaritza amb els independentistes de Catalunya, amb altres grups similars al Brasil i en el món", el llenguatge dista molt de l'utilitzat per aquest mitjà de comunicació per referir-se al moviment independentista a Catalunya.

L' article, per exemple, dóna importància a la "identitat cultural pròpia" i el sistema federatiu "injust" quant a la redistribució d'impostos, com a causes del moviment independentista. I es refereix al referèndum com a "no oficial" o "informal" però, en cap moment il·legal.

Tanmateix, l'article narra que "els participants van escollir entre el 'sí' o el 'no' a la formació d'un nou país sud-americà", donant per suposat la participació d'ambdós posicions. "El referèndum no és oficial però els resultats es difondran entre diumenge i dilluns" conclou l'article.

