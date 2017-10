El comissari de Drets Humans del Consell d'Europa demana a Zoido investigar l'actuació policial de l'1-O

ciuitadà honrat de Barcelona de Barcelona

9 d'octubre de 2017, 13.00 h

Zoido comença malament. Digué que l´ús de la força havia sigut proporcinat, i ara, Europa li contesta que no. I que a més li envii urgent un informe imparcial sobre els fets.

Zoido, que tornis hauràs de tornar a cridar als de les clavagueres per a que facin un informe trucat, fals i infumable, per a veure si se l´empassen els europeus de Drets Humans.

Zoido, tens una mala peça al teler.