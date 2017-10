Sáenz de Santamaría amenaça amb el 155 si es declara la independència

Última actualització Dilluns, 9 d'octubre de 2017 11:45 h

Assegura que cal adoptar “mesures eficaces” que “perjudiquin el menys possible els catalans”

A un dia de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament de Catalunya, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sàenz de Santamaría, ha sentenciat que davant el "fanatisme de Puigdemont" el gobierno ha de respondre amb "fermesa" i adoptarà "totes les mesures necessàries", fins i tot, l'article 155, que suposa la suspensió de l'autonomia de Catalunya.

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntat aquest dilluns que el seu executiu "estarà molt pendent" de la possible declaració d'independència per part del Parlament de Catalunya, i "adoptarà totes les mesures necessàries" per donar una resposta "eficaç i efectiva".

En aquest sentit, la vicepresidenta no ha descartat aplicar l'article 155 de la Constitució buscant el consens i suports d'altres formacions, perquè per posar-lo en marxa "fa falta molt criteri polític, molt consens dels grups i mesurar-lo en criteris d'eficàcia" per "restaurar la llei i la democràcia" a Catalunya, ha dit Santamaría.

"Si aquest senyor proclama unilateralment la independència, caldrà adoptar mesures, i aquesta decisió serà del govern d'Espanya. Provarem que altres ens acompanyin, però no es quedarà sense resposta", ha sentenciat.

PSOE i Ciutadans se sumen al 155

La vicepresidenta ha afirmat que el PP manté converses amb el PSOE i Cs. "Estem parlant molt amb els grups constitucionalistes, que representen una immensa majoria de la població espanyola, i crec que és moment d'unitat", ha reconegut.

Tanmateix, ha insistit que el seu govern "està preparat per a qualsevol circumstància" perquè davant el "fanatisme de Puigdemont" cal "situar-se en tots els escenaris".

Segons la vicepresidenta, dins del sobiranisme hi ha "divisió, preocupació" i estan "espantats". Per això cal adoptar mesures que "perjudiquin el menys possible" als catalans, ha afirmat.

Celebra la manifestació unionista de diumenge

La vicepresidenta ha mostrat la seva satisfacció per la manifestació unionista d'aquest diumenge, que va ser "un punt d'inflexió" on s'ha posat de manifest que existeix una societat civil que "no està d'acord amb el procés independentista", ha dit Sáenz de Santamaría.



"Per primera vegada la societat civil no independentista a Catalunya està començant a parlar i organitzar-se", i a partir d'aquí "cal seguir treballant" per "demostrar que hi ha pluralisme", ha conclòs la vicepresidenta.

