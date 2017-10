Última actualització Dilluns, 9 d'octubre de 2017 12:15 h

"Hem entès que la majoria dels catalans vol que aquest país sigui un estat independent", explicava la coordinadora del PDeCAT

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha assegurat aquest diumenge en una entrevista a la BBC que veu al Govern "preparat per negociar amb el Govern i fer efectiu" el resultat del referèndum.

"Estem absolutament segurs i hem entès que la majoria dels catalans vol que aquest país sigui un estat independent. Estem preparats per parlar, negociar, intervenir amb el Govern espanyol per fer-ho efectiu", ha constatat.

Pascal és la líder del partit al qual pertany el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el dimarts ha demanat comparèixer davant el Parlament per abordar els resultats de la consulta celebrada l'1-O i els seus efectes.

"Fer efectiu" el resultat de l'1-O

Des del Govern no s'ha concretat que el dimarts es compleixi amb el full de ruta traçat per l'Executiu català: declarar la independència al Parlament i aplicar des de llavors la llei de transitorietat jurídica que és la que dota a Catalunya d'un marc legal transitori fins a les eleccions constituents.



