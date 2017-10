Ataquen la seu nacional de la CUP a Barcelona: intenten cremar la porta i posen silicona al panys

Alexandre Pineda Fortuny Barcwelona Barcwelona

9 d'octubre de 2017, 12.58 h

ENSINISTRATS DE SEGLES ELIMINAR ALS QUE ELS SUPEREN DE LLARG, EN INTEL·LIGÈNCIA, I CAPACITATS COGNITIVES QUE L'AMO ELS HI HA ANUL·LAT, DEIXANT-LOS AMB UNA NEURONA QUE AMB POCS DIES ES CONVERTEIX EN "NANO", NO PODEN FER RES MÉS QUE MOSTRAR LLUR INCIVILITAT FINS UN MONSTRUÓS RACISME PER L'ODI PRODUÏT PEL "JUSTO DERECHO DE CONQUISTA" I ENTRE D'ALTRES, EL "MIENTRAS HAYA CATALANES HABRÁ GUERRA Y ENEMIGOS". AIXÒ ÉS L'ESPANYA OFICIAL, EL GRAN FRACÀS HUMANITARI QUE LI INTERESSA MANTENIR... Llegir més