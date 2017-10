Illa ha puntualitzat però, que "algunes de les sensibilitats i coses que es van dir" no les comparteix, entre elles els crits de 'Puigdemont a la presó'.

Per altra banda, Illa, que va participar de la manifestació unionista d'aquest diumenge, ha afirmat que va veure "molta gent amb ganes d'expressar-se". I ha assegurat que va ser una manifestació "molt plural amb sensibilitats molt diferents".

En cas que es faci, ha dit que correspon al govern espanyol "prendre les mesures que calgui per recuperar l'estat de dret" i decidir també si aplica l'article 155 de la Constitució. "Un cop ho faci ja ens posicionarem", ha manifestat el secretari socialista.

Pel que fa a la declaració d'independència, Illa ha reiterat que el PSC farà tot el que estigui al seu abast "perquè no es produeixi".

