El PP demana a Carmena que cobreixi la ciutat amb banderes espanyoles per celebrar el 12 d'octubre

Els populars critiquen l'alcaldessa per ser "equidistant" en la defensa de la Constitució

El portaveu del grup popular a l'Ajuntament de Madrid, José Luís Martinez-Almeida, ha instat l'alcaldessa, Manuel Carmena, a fer complir un acord de ple i "engalanar" la ciutat per a la celebració del 12 d'octubre.

Els populars van portar al ple una iniciativa que, entre d'altres, demanava regalar exemplars de la Constitució a les escoles o una jura de bandera massiva.



Aquest dilluns, els populars han presentat la campanya 'Volem celebrar' i han llençat a través de xarxes socials un vídeo on apareixen ciutadans que demanen a l'alcaldessa que es comprometi a celebrar el 12 d'octubre tal com es va aprovar al ple.



El PP també ha proposat que es faci un ple extraordinari aquesta setmana per tal que tots els grups mostrin "l'adhesió i el compromís" amb la Constitució.



Exigències a Ahora Podemos



"Manuela Carmena no pot seguir incomplint els acords del ple i mantenir-se equidistant en el que fa referència a la defensa de la Constitució, ha de respectar la majoria del plenari", ha manifestat el portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid, que recorda que la seva iniciativa va obtenir el suport de Cs i PSOE i que només Ahora Madrid (el partit de Carmena que governa en minoria) s'hi va oposar.

Almeida denuncia que, onze dies després del ple, continuen sense saber de quina manera l'alcaldessa aplicarà l'acord.



El PP ha llençat una campanya a xarxes socials on anima els ciutadans a penjar la bandera espanyola al balcó i compartir imatges d'edificis on llueixi la 'rojigualda'.