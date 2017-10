Última actualització Dilluns, 9 d'octubre de 2017 16:15 h

El líder de Cs reitera que cal que el Gobierno apliqui el 155 a Catalunya

El líder de Cs, Albert Rivera, ha demanat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que activi la via del 155 per aturar "el cop a la democràcia" que assegura que donarà dimarts al Parlament de Catalunya si es declara la independència.

A banda de demanar que s'apliqui la via constitucional per convocar eleccions, Rivera també vol que Rajoy "prengui mesures per garantir la seguretat" a Catalunya. Segons afirma, aquestes mesures impliquen designar un únic comandament (com ja es va fer l'1-O) que coordini totes les forces policials que hi ha en territori català per "garantir que els Mossos compliran amb la legalitat".



Rivera alerta que si es proclama la independència, hi pot haver "problemes d'inseguretat" a Catalunya i demana a Rajoy que actuï "per si la cúpula polititzada dels mossos pren decisions en contra de la llei". "Reitero que cal actuar, no fer-ho és una imprudència; no defensar la Constitució des de la Constitució és un error i el govern ha de posar unes i donar seguretat a tots els ciutadans", ha manifestat.



Una aplicació del 155



Després de la reunió del comitè executiu del partit, Rivera ha comparegut i ha reiterat que cal que el govern espanyol "actuï" i apliqui el 155 a Catalunya per poder convocar eleccions. Segons els càlculs de Rivera, calen mínim sis dies per tal que l'article entri en vigor i es puguin convocar els comicis i, per això, demana celeritat al govern espanyol.

"Si un no pren decisions quan toca, les ha de prendre després de manera més traumàtica", ha valorat Rivera, que diu que cal no es pot actuar per aturar els plans de la Generalitat només amb la via judicial. "Em nego a pensar que l'única via és la penal o la policial", ha manifestat.

Alerta sobre inseguretat

A banda de demanar a Rajoy que apliqui el 155 per convocar eleccions, Rivera també ha insistit que cal "garantir la seguretat". En aquest sentit, demana al govern espanyol que "prengui mesures" per assegurar que els mossos compliran amb la legalitat.

Segons Rivera, si hi ha alguna mena de declaració d'independència (sigui immediata o a futur), l'ANC i la CUP "s'apoderaran del vaixell separatista". "Volen tallar infraestructures i bloquejar ports i aeroports, això generarà inseguretat als carrers", ha augurat. P



er tant, considera que cal establir un comandament únic policial (com ja es va fer abans de l'1-O) per garantir que els "mossos compliran amb la legalitat", ja que assegura que existeix una cúpula "polititzada".



'No' al diàleg

Rivera ha tornat a tancar la porta del diàleg amb la Generalitat i ha assegurat que no acceptaran "xantatges". "Ja es va fer amb el 23-F i amb ETA i qui ho torni a intentar els guanyarem amb les urnes", ha insistit. Per al líder de Cs, unes noves eleccions servirien perquè "el bloc no nacionalista" vencés els partits que volen la independència.



"Es tracta que PSC, PP i Cs traiem un sol escó més que ells, i després el que més vots hagi rebut té la missió de crear un govern alternatiu", ha manifestat.

També s'ha referit a la manifestació de diumenge a Barcelona i ha afirmat que "es va donar una lliçó de civisme i patriotisme". Rivera ha fet seves les dades de Societat Civil Catalana i assegura que van assistir-hi un milió de persones.

