L'AMI i l'ACM es querellen contra Maza per prevaricació, amenaces i usurpació de funcions

Asseguren que el fiscal general de l'estat no podia citar alcaldes ni donar instruccions a la policia quan el TSJC ja havia admès a tràmit la querella contra el Govern

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han presentat una querella davant del Tribunal Suprem contra el fiscal general de l'estat, José Manuel Maza, pels delictes de prevaricació, usurpació de funcions i amenaces i coaccions, per haver citat a declarar més de 700 alcaldes i donar instruccions a la policia quan ja sabia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estava investigant el Govern arran d'una querella admesa a tràmit i presentada per la pròpia fiscalia. Les dues entitats recorden que la fiscalia té l'obligació de cessar les seves actuacions quan hi ha un jutge que investiga els mateixos fets, com li va recordar la magistrada instructora del TSJC al ministeri públic.

En la querella, d'unes 60 pàgines, es recorda que el Tribunal Constitucional va suspendre la llei del referèndum i la de transitorietat, però encara no les ha considerat inconstitucionals, i per això, no es pot qualificar el referèndum "d'il·legal" com feia la fiscalia en els seus escrits.

L'escrit recorda que quan Maza va enviar l'ordre de citar els alcaldes a declarar, el TSJC ja havia admès a tràmit la querella que la mateixa fiscalia havia interposat contra el Govern pels mateixos fets, l'organització del referèndum, i per això considera que és un delicte de prevaricació i d'usurpació de funcions. A més, com que l'escrit de Maza advertia els alcaldes que serien arrestats si no compareixien voluntàriament davant del fiscal, les entitats querellants acusen el fiscal general de coaccions i amenaces, que veuen corroborades per unes declaracions públiques on deia que l'obertura de diligències tenia la intenció que algun alcalde renunciés a donar suport al referèndum.

La querella també retreu a la fiscalia que donés instruccions precises i directes als cossos policials per intentar evitar el referèndum de l'1-O quan el TSJC ja havia obert la causa penal contra el Govern.

L'escrit també recorda que el Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) va recomanar a l'estat espanyol revisar el model de nomenament del fiscal general de l'estat, que implanti un codi deontològic pels fiscals i que es regulin les sancions disciplinàries als membres del ministeri públic. A més, els querellants recorden també que Maza va ser reprovat pel Congrés de Diputats.

En l'escrit de querella es demana que declarin com a testimonis els més de 700 alcaldes citats per la fiscalia. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja va presentar fa uns dies una querella similar contra Maza i contra el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.

