Catalunya abandona la delegació espanyola al Comitè de les Regions, però hi manté representació

Aquest dimarts, el Comitè de les Regions celebrarà un debat sobre la situació política a Catalunya que comptarà amb la participació d'Altafaj.

Pel que fa als actes o fòrums europeus en què fins ara Catalunya participava sota el paraigües de la representació diplomàtica espanyola, a partir d'ara la Generalitat notificarà "cas per cas" si hi va.

Aquesta situació podria implicar, per exemple, que el Govern rebutgés representar tot l'Estat a les reunions de caràcter tècnic que es fan al Consell Europeu, i on en algunes ocasions l'Estat permet a una de les considerades autonomies exposar l'opinió de tota la resta.

El president del Comitè de les Regions diu que la situació a Catalunya "no es pot resoldre només amb textos jurídics"



El president del Comitè Europeu de les Regions, Karl-Heinz Lambertz, ha expressat aquest dilluns que la situació a Catalunya "no pot ser només resolta referint-se a textos jurídics". "En una Europa civilitzada aquest tipus de debat no hauria de ser resolt mai amb la força militar o policial", ha afegit en relació a la violència policial durant l'1-O. Per a Lambertz, el que cal, "més que cap altra cosa", és "diàleg", "asseure's a la taula de negociació i mirar de trobar un compromís".



Aquesta ha estat la resposta del president del Comitè de les Regions davant la pregunta d'un periodista d''EU Observer', que ha demanat a Lambertz en roda de premsa si considera que els catalans tenen el dret a decidir i si creu "que s'ha escoltat més les autoritats de l'Estat que la veu del govern de Catalunya". Tot i que no s'ha pronunciat explícitament i ha emplaçat els periodistes a seguir el debat que el Comitè celebrarà aquest dimarts sobre Catalunya per obtenir més respostes, sí que ha afirmat que "aquest tipus d'afer sempre té arrels històriques" i ha avisat que "cal conèixer bé la història per entendre el que està passant". Segons ha explicat, el Comitè de les Regions celebrarà aquest dimarts una sessió per abordar la situació política a Catalunya, "un assumpte molt important". El Comitè és l'assemblea de la UE dels representants regionals i locals i està integrat per 350 membres entre presidents regionals, alcaldes o representants de ciutats i regions dels estats membres de la UE.

L'exconsellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va intervenir per exemple el 2015 a la reunió del Consell de Ministres d'Educació, Joventut, Cultura i Esport de la UE. Com a representant d'Educació, Irene Rigau ho va fer el 2014, i des de Salut, Boi Ruiz va parlar en nom de les anomenades autonomies el 2012.