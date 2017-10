Els efectes psicològics de l'1-O

Última actualització Dilluns, 9 d'octubre de 2017 18:00 h

La UdL elabora un estudi per conèixer com afecta a la ciutadania la situació política actual a Catalunya

És innegable que el moment polític que viu Catalunya està afectant el dia a dia de tots els catalans i catalanes. És per això, que la Universitat de Lleida (UdL) ha iniciat, juntament amb la Universitat de Barcelona (UB), una recerca per avaluar els efectes psicològics derivats de la situació actual a Catalunya, sobretot a partir del passat 1-O.

Els investigadors de la UdL han desenvolupat un formulari confeccionat a partir de preguntes bàsiques personals sobre les experiències el dia del referèndum i dos tests, sobre problemes i emocions. De moment, més de 600 persones ja han respost el qüestionari.



El professor de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL Jorge Moya ha explicat que ''si decideixes contestar, ho has de fer amb total sinceritat. No hi ha respostes bones o dolentes. Simplement volem saber com s'està vivint aquesta situació i com ens està repercutint''.

Depèn dels nous esdeveniments que es vagin produint els investigadors prepararan una nova enquesta per ampliar la primera. De moment, el qüestionari inclou temes com ara si vas experimentar en primera persona algun altercat policial amb o sense l'ús de la violència el dia de la consulta, els mitjans de comunicació que segueixes per a informar-te del que està succeint a Catalunya o com de lliure et sents a l'hora de poder expressar la teva posició.