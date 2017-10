Les vulneracions de drets a mans de l'Estat espanyol arriben al Tribunal Europeu de Drets Humans

Última actualització Dilluns, 9 d'octubre de 2017 19:00 h

Les ha denunciat l'exsecretari general de Vicepresidència, Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, pel seu "arrest intimidatori" el 20-S

L'exsecretari general de Vicepresidència, Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, ha denunciat l'Estat espanyol al Tribunal Europeu de Drets Humans per haver-li vulnerat els drets fonamentals amb la seva detenció el 20 de setembre. Segons la denúncia, "sembla que l'arrest va ser intimidatori, més que basat en la llei" i va vulnerar els drets a la llibertat i la seguretat, a un procés just, a la vida privada, a la propietat privada o a l'apel·lació. En el text, l'advocat de Jové també alerta que la multa de 12.000 euros diaris imposada pel Tribunal Constitucional és "clarament desproporcionada".

De fet, assegura que la detenció del seu client desperta "dubtes seriosos" pel que fa al respecte de l'article 5 de la Convenció de Drets Humans, particularment pel que fa a "la legalitat de la detenció d'acord amb la llei espanyola i el dret a ser informat dels motius de la mateixa". El text remarca que Jové "no va tenir accés al seu advocat" i va ser detingut "durant un període més llarg del que era necessari per l'objectiu de la investigació". "L'arrest i la detenció no van ser legals", remarca.

En el document, també s'assenyala que en cap moment Jové va rebre "informació apropiada sobre els motius del seu arrest i detenció", i s'afegeix que la multa imposada pel Tribunal Constitucional "en cap cas compleix amb els requeriments bàsics de l'article 6" de la convenció dels Drets Humans, que regula els elements d'un procés judicial just.

La multa, en el marc del procediment contra la Sindicatura Electoral, es va imposar el 21 de setembre, mentre Jové estava detingut i en cap moment "se'l va notificar dels procediments pels quals l'ordre s'imposava". "No va aparèixer davant del Tribunal en cap moment", diu l'advocat en relació a la sanció del TC, afegint que la multa "equival a un càrrec criminal". A més, l'advocat de Jové diu que el Tribunal Constitucional "no podia ser independent o imparcial" i que la sanció de 12.000 euros diaris volia "tenir efectes intimidatoris".

En aquest sentit, l'advocat indica que Jové va veure privats alguns dels seus drets fonamentals perquè "l'enorme quantitat" de la sanció el posaven en un "risc greu de patir danys irreparables al seu dret a la vida, a una vida privada i familiar i a les seves possessions". Jové, diu la denuncia, "està en risc de, en qualsevol moment, tenir els seus béns confiscats, amb la possible pèrdua de casa seva i la creació d'una ansietat permanent".