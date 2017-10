Última actualització Dilluns, 9 d'octubre de 2017 17:00 h

El diputat de la CUP assegura que "en aquest context excepcional nosaltres volem l'aplicació dels resultats"

A.S. | "Volem recordar que al nostre entendre, insistim una vegada més, que el que ha de passar demà és una constatació del que va passar l'1-O, que hi va haver un referèndum vinculant amb un resultat efectiu", ha assegurat aquest dilluns el diputat de la CUP Benet Salellas en roda de premsa.

"No hi ha cap mena de dubte que el sí ha guanyat en nombre de vots i percentatge de vot i també en el total del cens", ha constatat. "Aquest referèndum no pot ser llegit d'una altra manera" i ha afegit que "hem guanyat el referèndum i cal aplicar els resultats d'aquests i així ho esperem demà".

"En aquest context excepcional nosaltres volem l'aplicació dels resultats", ha explicat Salellas. Segons el diputat de la CUP, aquesta declaració seria una culminació dels acords polítics d'aquesta legislatura.

"Pensem que no seria correcte ajornar la proclamació de la república per una mediació", ha subratllat. "L'Estat espanyol no està fent cap proposta de diàleg. Per aconseguir un diàleg ho hem de fer entre iguals, i per això hem de fer emergir un nou Estat que es diu república catalana". Salellas ha exposat que des d'aquesta "perspectiva és la que creiem que podrem negociar una separació amistosa".



Mediació sí, però d'Estat a Estat

En aquest context, des de la CUP han ressaltat que "entendríem i podria ser necessària la presència d'una mediació que sigui internacional". Malgrat tot, han posat èmfasi en el fet que caldria que fos "una mediació compromesa amb respecte ple als drets humans, que condemnin el que va passar l'1-O per les forces d'ocupació i que reconegui també el dret a l'autodeterminació".

Salellas ha constatat que s'entén aquest procés com un de "recuperació de sobiranies polítiques i democratització de les nostres vides i per tant, que grups d'empresaris marxin o canviïn la seva seu al nostre entendre és una manera de fer que no compartim". "Volem una economia al servei de les classes d'aquest país", ha sentenciat.