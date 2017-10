Les darreres hores d'Eulàlia Reguant al Parlament de Catalunya

Reguant va assolir el compromís de deixar l'acta de diputada després de la celebració del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, a partir del dia dos d'octubre. Ara, passarà a ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona en substitució de Josep Garganté, ja que el funcionament intern de la CUP no li permet assolir els dos càrrecs institucionals.Per a Reguant, una peça clau del grup parlamentari de la CUP pel que fa a l'impuls de l'autodeterminació catalana, la Declaració d'Independència pot ser el darrer gran moment que visqui al Parlament.

