El Govern explica perquè no cal alarmar-se pel canvi de seu social d'empreses

Sosté que aquest té una afectació tributària molt menor per a Catalunya

ACN.- El trasllat de seus socials d'empreses cap a altres parts de l'estat espanyol té una afectació molt menor en la recaptació d'impostos a Catalunya. Així ho han subratllat fonts del Departament d'Economia, que han recordat que només afecta dos fets imposables poc habituals: la possible disminució o dissolució d'una societat o la constitució de fiances en el cas de subrogacions d'hipoteques. Pel que fa a l'impost de societats, les empreses el paguen directament a la Hisenda estatal, independentment d'on tinguin el domicili fiscal, remarquen les mateixes fonts. Per la seva part, no hi ha afectació en l'IVA i l'IRPF, ja que el primer es paga a l'autonomia on es fa la transacció i el segon on viuen i treballen els empleats.

Si el canvi de seu s'acompanyés d'una fugida de treballadors cap a una altra autonomia –que no és el cas de cap empresa- i s'hi acaben empadronant, aleshores pagarien allà l'IRPF, l'IVA de les seves transaccions i tots els impostos autonòmics i locals. En aquest supòsit, segons fonts del Departament d'Economia, Catalunya deixaria d'ingressar els impostos autonòmics i la part dels estatals que es correspon pel model de finançament. Aquestes persones, recorda el Departament, també deixarien de fer despesa a Catalunya, ja que farien servir els serveis sanitaris i/o educatius de la nova autonomia.

Pel que fa als impostos autonòmics (l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats), el Govern recorda que els pagarés o xecs emesos per una entitat de crèdit tributen per actes jurídics documentats a l'autonomia on s'atorguen, independentment del domicili fiscal.

En canvi, sí que hi hauria una afectació en dos supòsits. D'una banda, les fiances que s'han d'abonar en algunes subrogacions d'hipoteques tributen per transmissions patrimonials oneroses (TPO), per 'constitució d'un dret de garantia', a l'autonomia on l'entitat que té la hipoteca subrogada té el domicili fiscal. De l'altra, quan es produeix una disminució o dissolució d'una entitat, els socis tributen per operacions societàries a l'autonomia on l'entitat té el domicili fiscal. Les constitucions i ampliacions estan exemptes de tributació.

