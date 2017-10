Badalona vol que prevalgui la legislació europea sobre l'espanyola per obrir el dia de la Hispanitat

Els ajuntaments de Collbató, Sant Martí Sarroca i Sant Pere de Riudebitlles obriran el 12 d'octubre

Almenys tres ajuntaments de l'àrea metropolitana sud de Barcelona obriran aquest proper 12 d'octubre perquè han decidit no celebrar el dia de la Hispanitat. Collbató (Baix Llobregat), Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) i Sant Pere de Riudebitlles han acordat obrir portes com un dia feiner qualsevol, i tant els alcaldes com els regidors electes preveuen anar a treballar. Pel que fa als empleats municipals, els tres ajuntaments els han deixat via lliure per a què decideixin si fan festa o bé si prefereixen anar a la feina. En aquest segon cas, podran escollir quan volen recuperar el dia festiu que no hauran fet el 12-O.



Al Baix Llobregat, per ara només l'Ajuntament de Collbató (ERC, PDeCAT i Grup Independents de Collbató) ha confirmat que els càrrecs electes treballaran aquest proper dijous i no celebraran el dia de la Hispanitat. És el segon any que prenen aquesta decisió, en una mesura que també van dur a terme el 6 de desembre de l'any passat, com a rebuig a la celebració del dia de la Constitució. Pel que fa als treballadors municipals, tindran llibertat per escollir si el 12-O volen fer festa i, en el cas que vagin a la feina, podran decidir quan recuperen el dia festiu.

Pel que fa a l'Alt Penedès, aquest serà el primer cop que l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca (CUP, Socialista-Movem Sant Martí i CUP) no farà festa el dia 12 d'octubre. Tot i que l'any passat el govern va estudiar la possibilitat d'obrir, finalment el consistori es va mantenir tancat. Aquest cop, però, l'executiu en conjunt preveu anar la feina. En relació a la plantilla, el govern va proposar al comitè d'empresa pactar quin seria el dia festiu a bescanviar per aquells que vagin a treballar, però finalment cada empleat podrà escollir la data que prefereixi. Aquest va ser un sistema que ja van aplicar pel dia de la Constitució de l'any passat, quan també van obrir.

Són les mateixes pautes que se seguiran a l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles (ERC i CUP), que l'any passat ja va obrir amb normalitat durant el dia 12 d'octubre. El govern recorda que van rebre un requeriment de la delegació del govern espanyol reclamant informació per haver treballat durant el dia de la Hispanitat, però apunta que mai van respondre aquesta petició. En aquest municipi també preveuen treballar amb normalitat el dia 6 de desembre.