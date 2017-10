[Vídeo] Les imatges que Espanya ha amagat sobre el 8-O

Última actualització Dilluns, 9 d'octubre de 2017 23:00 h

directe!cat fa un recull de les imatges més impactants i tristes que ens deixa la manifestació unionista a Barcelona

Poc més de dos minuts però es fa difícil de veure. directe!cat ha recopilat alguns dels vídeos i algunes de les imatges que ens ha deixat la celebració de la manifestació unionista a Barcelona convocada per Societat Civil Catalana. Una trobada secundada per partits tant parlamentaris com extraparlamentaris i formacions i grupuscles d'extrema dreta i ultres unionistes radicals.

Etiquetes espanya, espanyolisme, ultradreta, unionisme

PSC, PP i Ciudadanos es van unir a Plataforma per Catalunya, Nueva España o la Falange de las JONS, entre altres forces ultres i radicals unionistes espanyoles, per manifestar-se a Barcelona. Des de directe!cat hem fet un vídeo que intenta recopilar i recollir la imatge que tots els diaris espanyols (o unionistes catalans) han volgut amagar: hi va haver presència de grups d'ultradreta i es van produir aldarulls. El fotoperiodista Jaume Borràs feia un recompte d'almenys 10 incidents violents. També es va malmetre mobiliari urbà. Tenint en compte que només eren 350.000 persones, el balanç és extremadament negatiu si ho comparem amb el milió d'independentistes al carrer que no van generar cap incident ni trencadissa.

Aquest és el vídeo de la vergonya que l'unionisme espanyol intenta amagar sota la catifa. Aquestes són les imatges tristes i lamentables que els radicals espanyolistes han deixat per a la posteritat als carrers de Barcelona. I cal recordar la insistència dels convocants en intentar amagar aquest tipus d'accions i els símbols predemocràtics que els acompanyaven. La prova està que avui a València ningú ha controlat els feixistes i aquests han pogut campar i fer de les seves amb total impunitat.

El vídeo que Espanya intentarà amagar sobre el 8-O