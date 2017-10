Colau intenta frenar a la desesperada la Declaració d'Independència

Mitjançant una piulada a Twitter, Xavier Monge, exmembre del secretariat nacional de la CUP, ha denunciat també que "la declaració de Colau contradiu absolutament els acords del Plenari de divendres passat, i aplica una resolució rebutjada".

També ha equiparat les accions de l'Estat espanyol i les del poble català; a més del President de la Generalitat i el president espanyol, Mariano Rajoy. Colau s'ha dirigit directament a Carles Puigdemont per dir-li que "cal pensar en el conjunt del país i no precipitar-se" en una clara referència a la possibilitat que demà es dugui a terme una Declaració d'Independència al Parlament. També s'ha dirigit a Rajoy -a qui ha culpat pel seu "immobilisme"- per tal que "descarti aplicar el 155, reverteixi la intervenció de les institucions catalanes" i retiri la policia espanyola de Catalunya.Colau ha tingut també paraules pels socialistes espanyols -reunits avui amb els seus socis de govern- i els ha dit que poden comptar amb ella per obrir vies de diàleg; tot i que no semblin gaire disposats. "Calen fets, no paraules", ha conclòs en un final que podria aplicar-se perfectament a la seva actitud aquestes setmanes.