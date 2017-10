Farà la DUI el president Puigdemont?

Titulars diversos als diaris d'aquest dimarts. El Periódico: "Final de trajecte".La Razón: "Puigdemont podrá ser detenido por sedición si declara la independencia".ABC: "Òmnium ha recibido 20 millones en ayudas para la secesión".El País: "El separatismo llama a tomar la calle para imponer su república".El Mundo: "“Los jefes de los Mossos están involucrados en el proceso”".I La Vanguardia: "Clamor per frenar la DUI".

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal