Diputats de JxSí, la CUP i CSQP porten a Estrasburg la prohibició del TC de celebrar el ple de dilluns

D'altra banda, el text també argumenta que no va haver-hi temps per preparar un recurs a la mesura del Tribunal Constitucional i que mai aquest havia suspès un ple del Parlament.

En el text, al qual ha tingut accés l'ACN, els diputats al·leguen que la mesura de l'alt tribunal espanyol suposa una "greu infracció" dels drets fonamentals com la llibertat d'expressió i de lliure reunió.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i 75 diputats més de Junts Pel Sí, la CUP, i Catalunya Sí que es Pot han adreçat una demanda al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg contra la suspensió preventiva del Tribunal Constitució de la convocatòria del ple de la cambra catalana per a aquest dilluns.

