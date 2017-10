Les entitats sobiranistes criden a defensar el Parlament

L'ANC i Òmnium Cultural han convocat una concentració al passeig Lluís Companys per donar suport a la compareixença de Puigdemont en un dia clau pel procés, on el president de la Generalitat podria declarar aquesta tarda la independència.

L'ANC i Òmnium han convocat una concentració per aquest dimarts a les 18.00 hores a l'Avinguda Lluís Companys a la mateixa hora que està previst que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui al Parlament per aplicar el resultat del 1-O, tal com estableix la llei del referèndum aprovada el 6 d'octubre a la cambra catalana.

En aquest sentit, les entitats independentistes demanen que la ciutadania defensi el resultat del referèndum i doni suport a la possible declaració d'independència.

La concentració havia de tenir lloc al Parc de la Ciutadella però finalment es farà només al Passeig Lluís Companys perquè el parc romandrà tancat durant el dia d'avui. Els Mossos d'Esquadra no permetran l'accés al públic al recinte que acull la seu del Parlament de Catalunya.

La Junta de Portaveus del Parlament va fixar la compareixença de Puigdemont per avui a les 18.00 hores, després que el president demanés comparèixer a petició pròpia per informar sobre la situació política actual i el TC suspengués, a petició del PSC, el ple previst per ahir dilluns.