Podria Catalunya sortir de la UE aquest dimarts?

Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 10:50 h

Tot i declarar la DUI, el país no quedaria fora d'Europa

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



La fuga d'empreses que mouen la seva seu social fora de Catalunya té una explicació lògica: esquivar la incertesa i cercar l'estabilitat.

El president de la CE, Jean-Claude Juncker © Reuters Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, DUI, empreses, Espanya, independència, referèndum, UE



Per aquestes empreses, tal com recull un article del diari Ara , aquesta estabilitat rau en mantenir-se dins la Unió Europea i dins de la zona euro.

La por que Catalunya deixi de ser territori de la UE ipso facto no és del tot real. La resposta és molt senzilla. Catalunya no pot deixar de ser territori UE si Espanya no la reconeix com a Estat.



I això no passarà a curt termini. Mentre Espanya no reconegui Catalunya com un Estat independent, seguirà sent territori Europeu.

Notícies relacionades