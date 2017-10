Enxampen a guàrdies civils fent pintades contra Puigdemont

La pintada feta per la Guardia Civil a una carretera d'Alcarràs, Lleida

La Policia Local d'Alcarràs va denunciar ahir a la matinada la pintada que va fer la Guàrdia Civil a la calçada d'una carretera propera a la població. Els agents locals estaven fent un recorregut de vigilància antirobatori quan van veure un cotxe amb els llums apagats i amagat darrere d'un arbre.

Es van apropar i van veure que es tractava d'un cotxe de la Guàrdia Civil, per la qual cosa van decidir marxar. Però abans, van preguntar què feien, moment que el vehicle de la Guardia Civil va arrancar i els va saludar amb els llums llargs. Seguidament, la policia local lleidatana va comprovar que havien pintat una bandera espanyola i escrit la frase amb gallec en contra del president de la Generalitat.

Segons informa el digital Segre.com, l'alcalde d'Alcarràs, Miquel Serra (ERC), va qualificar els fets de "surrealistes". Per aquest fet i els que es van registrar l'1-O, ha remès una carta a la Guàrdia Civil per trencar relacions institucionals amb aquest cos, "encara que no amb els agents que viuen a la població des de fa anys", ha dit. A més, remetrà l'informe al Govern català, titular de la carretera, perquè prengui mesures.