Els Mossos blinden el Parlament

De fet, ja des d'aquest dilluns els vehicles no poden accedir al parc, ocupat en bona part per unitats mòbils d'arreu del món, però aquest dimarts el trànsit s'ha tallat també als carrers Picasso i al final de Marquès de l'Argentera.El motiu del tancament és el de seguretat, coincidint amb la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en què podria anunciar una Declaració Unilateral d'Independència.Un dispositiu policial custodia les entrades al parc.Així, aquest dilluns al vespre l'ANC i Òmnium van traslladar finalment la mobilització fora del parc de la Ciutadella , al passeig Lluís Companys.

