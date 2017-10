Duran i Lleida també aposta pel 155 si es proclama la DUI

Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 11:50 h

Critica la proposta de mediació perquè "seria posar al mateix nivell una regió que un estat"

Duran i Lleida surt a escena i arremet contra el seu exsoci de govern i es posiciona a favor de la repressió de l'Estat a Catalunya poques hores abans de la compareixença de Puigdemont al Parlament. Demana als dirigents polítics independentistes que reconeguin "que s'han equivocat".

El candidat d'Unió a les eleccions del 20-D, Josep Antoni Duran i Lleida, durant el míting final de campanya

L'exdirigent d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha assegurat que és "lògic" que l'Estat respongui "com a mínim amb el 155" si el president del Govern, Carles Puigdemont, declara la independència aquest dimarts.

Duran i Lleida creu que els passos donats per la Generalitat "fan difícil una marxa enrere" però assegura que "la cosa intel·ligent" seria aturar la DUI i buscar una sortida política en el sí del Congrés.

"L'Estat pateix un atac important contra la Constitució i també el mateix Estatut de Catalunya, i no s'ha de quedar de braços plegats", ha afirmat. Per això, demana a Puigdemont que no declari la independència perquè obriria un escenari complex "que ningú pot esbrinar-ne el final".

L'exlíder d'Unió també s'ha mostrat contrari a la via de la mediació. Segons apunta, en casos anteriors, com a Kosovo, la intervenció de la UE ha vingut després d'una guerra, una situació que seria "un desastre per a Catalunya".

"Ningú pot situar al mateix nivell una regió que un estat", ha afegit. A més, considera que Europa no intervindrà en el conflicte polític perquè "Catalunya significaria la disgregació d'Europa".

Arremet contra l'independentisme

Ha criticat que els líders independentistes han "dit moltes coses falses" als ciutadans explicant-los que "la independència era el paradís". I els demana que rectifiquin. "Que diguin que ho senten, que s'han equivocat", ha sentenciat.

També ha carregat contra les entitats sobiranistes com l'ANC i Òmnium. "No hi ha dret que els responsables polítics deixin el carrer en mans d'entitats", tot i reconèixer que han capitanejat unes manifestacions "pacífiques" i que així espera que continuï essent.

