És compatible una DUI amb una mediació?

El president busca la fórmula de posar en marxa els resultats de l'1-O i obrir un procés de negociació

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perfila una possible declaració d'independència compatible en mantenir la porta oberta a la mediació que ha reclamat en els últims dies.



Pla mig del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament, el 6 de setembre de 2017

Aquesta tarda, el Parlament no votarà un text sinó que servirà per aplicar la llei del referèndum, que estableix que dins els dos dies següents a la proclamació dels resultats de l'1-O "se celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i acordar l'inici del procés constituent".

Així doncs, Puigdemont complirà el compromís que va adquirir la mateixa nit de l'1-O quan va defensar que Catalunya "s'ha guanyat el dret a tenir un estat independent en forma de república" i va anunciar que es traslladarien els resultats de l'1-O al Parlament per tal d'aplicar la llei del referèndum.



Transició "dialogada"



L'endemà a l'1-O, el president de la Generalitat va fer una crida a una mediació internacional apadrinada per la Unió Europea i va donar plena legitimitat als resultats del referèndum, celebrat en un context de repressió. També va avisar que "no hi ha un botó de la independència" sinó que es tracta d'un camí que requereix una transició "el més dialogada possible".

L'apel·lació a una mediació ha estat una de les constants dels últims dies i Puigdemont hi va tornar a insistir en el discurs institucional de rèplica al del Rei. Així doncs, el president, d'acord amb les formacions independentistes, busca la fórmula de conjugar aquesta mediació amb una declaració d'independència que compleixi amb la llei aprovada pel Parlament.



Quina és la fòrmula?

Una de les fórmules que està sobre la taula és la que va anunciar l'eurodiputat del PDeCAt, Ramon Tremosa, que va apostar per la via d'Eslovènia, declarar la independència i suspendre-la just després per obrir negociacions.

Des d'ERC, el portaveu Sergi Sabrià ha evitat donar pistes sobre la fórmula que utilitzarà Puigdemont i s'ha limitat a mantenir tant "la porta oberta al diàleg com el "compromís de donar forma al resultat" de l'1-O. “El que no renunciarem és al dret que emana de les urnes de construir una república, però això no tanca les portes a cap taula de negociació”, ha insistit.

El diputat de la CUP, Benet Salellas ha avisat que "no seria correcte" ajornar una proclamació de la república catalana sota el pretext de la mediació. Tot i que ha afegit que "no hi ha cap element que faci sospitar" que el Govern no complirà els acords que estableix la llei del referèndum.

