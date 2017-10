Badalona tornarà a obrir l'edifici municipal d'oficines aquest 12-O

Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 13:20 h

Els regidors del govern local organitzen una 'jornada de portes obertes' per explicar la gestió del dia a dia de l'administració

L'Ajuntament de Badalona tornarà a obrir portes aquest 12-O, i ho farà al mateix lloc que l'any passat, però amb un format diferent.

Després de la polèmica del 12-O de 2016 i de què sis regidors fossin encausats per obrir l'equipament durant la Festa de la Hispanitat, el govern municipal de Badalona vol tornar a visualitzar el seu desacord amb aquesta celebració i organitza al llarg del matí d'aquest dijous una 'jornada de portes obertes' per explicar a la ciutadania com és el funcionament intern de l'administració pública i com és la gestió dels diferents departaments de l'Ajuntament.El Viver estarà obert des de les deu del matí i fins a la una del migdia. La jornada també preveu una xerrada sobre els impactes de la colonització d'Amèrica sobre les societats llatinoamericanes.