Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 14:20 h

El portaveu d'En Comú Podem alerta Rajoy que si no aposta pel diàleg treballaran per "fer-lo fora"

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, insisteix a mantenir la via del diàleg "passi el que passi" aquesta tarda al Parlament, on compareix el president, Carles Puigdemont, per explicar com aplica els resultats de l'1-O.

Segons Domènech, declarar la independència és "un error" però també alerta Rajoy que "les mesures repressives" no solucionaran el problema.



De fet, creu que aquestes mesures "són part del problema que ha provocat la situació actual"."Si s'aplica el 155 i es suspèn l'autonomia o es fan eleccions és pensar en una victòria per avui però una derrota per demà", afirma Domènech.



Malgrat insistir en la via del diàleg i la mediació, el portaveu afirma que si Rajoy "continua amagant-se darrere de jutges i policies" caldrà passar de la interpel·lació al diàleg "a treballar per fer-los fora". També ha criticat la "indefinició" del PSOE en la qüestió catalana.



Clara aposta pel diàleg



La formació aposta per la via del diàleg per resoldre la situació política a Catalunya i, per tant, s'oposa tant a la DUI com també a "mesures repressives" per aturar els plans de la Generalitat, ja sigui l'aplicació de l'article 155 per suspendre l'autonomia de Catalunya o el 116 per a declarar l'estat d'excepció.

Domènech també ha criticat el PSOE perquè, segons valora, hi ha una part del partit que aposta pel diàleg però que, a la vegada, els socialistes també donen suport a les "mesures repressives" que planteja aplicar el govern de Rajoy. "El PSOE s'ha de definir ja", ha manifestat.

El grup de Podem al Congrés presenta aquesta tarda una moció al ple on demana, entre d'altres, que el govern espanyol no apliqui ni el 155 ni l'estat d'excepció, malgrat que finalment hi hagi DUI.

Notícies relacionades