Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 15:00 h

El PSOE ha anunciat que no durà a terme la reprovació de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria, per les càrregues policials de l'1-O. Estava previst que durant la sessió de control de dimecres al matí es fes una interpel·lació urgent a la vicepresidenta i que, posteriorment, es demanés la seva reprovació a través d'una moció; però la portaveu al Congrés, Margarita Robles, ha anunciat que la retiren. La darrera finta del PSOE per no castigar la violència de l'Estat l'1-O, la justifiquen dient que abans volen escoltar el posicionament del president espanyol, Mariano Rajoy, que el dimecres a la tarda compareix al ple (a petició pròpia) per analitzar les conseqüències de l'1-O.

Han dit els socialistes que depèn de si les explicacions de Rajoy els convencen o no, podrien mantenir la interpel·lació a la vicepresidenta per al ple de la setmana vinent. "Rajoy és el màxim responsable de la política del govern espanyol i volem escoltar-lo primer, per això hem demanat l'aplaçament", s'ha justificat Robles a la sortida de la junta de portaveus. Tanmateix, insisteix que el PSOE no renuncia definitivament a la reprovació de Santamaria sinó que volen esperar i prendre una decisió en funció de les explicacions del cap de l'executiu espanyol. Però, quines excuses poden justificar el que va succeir a Catalunya l'1-O?

En aquest sentit, Robles tampoc no ha avançat quin serà el posicionament del PSOE davant una moció de Podem que es debat aquesta tarda. El text, autoesmenat aquest mateix dimarts per En Comú Podem, demana als grups que es posicionin davant l'eventual aplicació del 155 o si es decreta l'estat d'excepció. La portaveu del PSOE al Congrés s'ha limitat a afirmar que el seu partit ha estat "sempre al costat de la Constitució, de l'estat de dret i de la legalitat". "La Constitució estableix un marc molt ampli per al diàleg, faig una última crida a Puigdemont perquè dins del marc constitucional aposti pel diàleg", ha dit.

