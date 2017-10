El cotxe de TV3, pintat per ultres unionistes a Palma

Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 16:30 h

Margalida Solivellas diu que en 30 anys mai havia passat res semblant

La periodista i reportera de TV3 a les Illes Balears, Margalida Solivellas, tot un clàssic de les cròniques sobretot el que passa a les illes per a la televisió catalana, ha denunciat els atacs que ha rebut la seva unitat mòbil a Palma.

Segons la reportera, que ha denunciat els fels en un tuit, mai s'havia trobat amb res similar en els "més de 30 anys de feina per TV3 a les Illes Balears". La publicació l'acompanya amb una fotografia on es pot veure un dels vehicles usats per TV3 a les illes amb pintades que hi diu "fuera de Mallorca" o "viva España".

Ahir, dia festiu al País Valencià, es van viure moments tristos i depriments quan la ultradreta feixista unionista espanyola va poder actuar amb impunitat agredint persones catalanistes.





Més de 30 anys de feina per TV3 a les Illes Balears, i mai m'havia trobat això. pic.twitter.com/1QiNqIFQIy — Margalida Solivellas (@margasoli) 10 d’octubre de 2017

