L'escandalosa cobertura de les televisions espanyoles de la violència feixista a València

Mentrestant, a la televisió pública de l'Estat espanyol (TVE) parlaven d'enfrontaments entre uns i altres sense diferenciar entre agressors feixistes i agredits pacífics. El mateix van fer a La Sexta, tot i veure en directe la violència dels ultres: van decidir tallar la connexió justificant-ho per estar en horari protegit. D'altra banda, Telecinco i Cuatro culpaven "la situació política a Catalunya" de la violència feixista als carrers de València. "Indepedentistes catalans, fonamentalment de la CUP i d’ERC, han aparegut en la tradicional marxa del dia de la comunitat valenciana. La seva presència no era autoritzada, tampoc la de grups ultres que es van col·locar al seu costat", deia Pedro Piqueras als informatius. Al seu torn, el delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, ha possat la guinda del pastís condemnant aquest dimarts els "enfrontaments puntuals" d'ahir.

La cadena Antena 3 va fer una piulada que ho exemplifica a la perfeccció on va posar al mateix nivell "manifestants afins a l'independentisme" i "un grup de ciutadans amb banderes espanyoles".Durant el dia, van anar canviant la seva versió però no va ser fins les nou de la nit que van informar que es tractava d'una "contramanifestació d'ultradreta". Amb tot, el seu llenguatge encara pretèn amagar la realitat del que estava passant a València.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal