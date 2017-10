Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 15:20 h

El rotatiu indica que hi ha "agents d'elit desplegats" a Catalunya

ACN.- La Policia Nacional espanyola "està preparada per arrestar el president català, Carles Puigdemont, immediatament si declara la independència", segons informa el mitjà econòmic Bloomberg. En una exclusiva, el rotatiu indica que hi ha "agents d'elit desplegats" a Catalunya que podrien participar en una "operació si la policia catalana intenta protegir Puigdemont".

Imatge de la notícia de Bloomberg sobre una possible detenció "immediata" de Puigdemont si declara la independència © ACN

Tot i això, Bloomberg indica que "encara no s'ha pres una decisió final sobre si actuar" i afegeix que si el president de la Generalitat no fa una declaració d'independència amb efectes immediats el govern de Madrid "potser no actua".



Segons les fonts que cita Bloomberg, la Policia Nacional i la Guardia Civil tenen "suficients agents a lloc per superar qualsevol resistència que trobin". El rotatiu, però, no cita els noms de les fonts, que indica que han demanat anonimat a l'hora de parlar d'aquests "plans confidencials".