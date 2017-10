[Vídeo] Grandiloqüent marxa de tractors cap al Parlament

Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 16:00 h

directe!cat parla amb un dels pagesos

Poques hores abans de la compareixença històrica de Carles Puigdemont, president Catalunya al Parlament, els ciutadans ven mostrant el seu suport i determinació perquè el Govern català no li tremoli el pols a l'hora de declarar la independència. Una mostra vistosa i grandiloqüent d'aquesta adhesió han estat pagesos d'arreu de Catalunya.

Hem pogut parlar amb un d'ells, en Santi, que ve del Maresme. Explica que fan la marxa per demostrar el suport dels pagesos al parlament. També ha volgut deixar clar que no és una mesura dels tractors no defensen res "venim en to de pau i a dir que també hi som".

També ha assegurat que "ja toca declarar la República" i que al voltant d'un 90% dels pagesos està a favor de la independència.

Parlem amb en Santi, un dels pagesos que ha vingut des del Maresme amb el seu tractor https://t.co/U7NsXD3wAR via @jvilaboix pic.twitter.com/Ef58uAdOE6 — directe!cat (@directe) October 10, 2017

Vídeo de Joan Vila @jvilaboix