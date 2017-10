Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 17:25 h

Dur qualificatiu del conservador Ian Duncan

Ahir al vespre, el ministre per Escòcia del govern britànic, el conservador Ian Duncan, va definir amb un mot molt dur l'actuació del Gobierno, de la mà de Mariano Rajoy, contra els catalans el dia que es va celebrar el referèndum.

Ian Duncan defineix l'actuació de la policia espanyola de "bloodshed" amb una traducció literal de "vessament de sang" i que també es pot usar per a referir-se a una matança.

A més, Duncan posa d'exemple el referèndum escocès com a via per a resoldre els conflictes territorials i els sentiments d'independència i que aquesta via democràtica ha de ser un referent per a Europa.

Els conflictes no es resolen amb una "matança", diu el Ministre britànic @IanDuncanHMG. Rajoy haurà d'acceptar mediació després de la DUI. pic.twitter.com/16EhiQinBw — Andrés da Silva (@asj_dasilva) October 10, 2017

