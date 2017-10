[Vídeo] Catalunya segueix la via eslovena per assolir la independència

Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 19:50 h

Puigdemont declara la independència i proposa que el Parlament la suspengui

11 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Carles Puigdemont, després d'una hora de retard, ha comparegut al Parlament per explicar quin serà el camí a seguir després del referèndum de l'1 d'octubre. El president de Catalunya ha assegurat que assumeix el mandat del poble de Catalunya perquè esdevingui un Estat independent però, després, ha demanat al parlament que suspengui la declaració.

Aquesta seria l'estratègia per començar un diàleg amb l'Estat per a consensuar i configurar la llibertat catalana i construir la República independent. Per Puigdemont, Catalunya s'ha guanyat el dret a ser escoltada i ara "és també respectada més enllà de les seves fronteres".

Ha recordat que el 'Sí' a la independència ha guanyat. Ha recordat que la llei del referèndum estableix que dos dies després de la proclamació dels resultats, el Parlament "celebrarà una sessió ordinària per a efectuar una declaració d'independència".

Puigdemont ha dit que hi ha un abans i un després a l'1-O i que arribats aquest moment històric "assumeixo el mandat del poble perquè Catalunya esdevingui un Estat independent en forma de república".

Immediatament després ha demanat al Parlament que suspengui la declaració perquè "en les pròximes setmanes" s'emprengui un diàleg per arribar a "una solució acordada".



La via eslovena



Ramon Tremosa, eurodiputat del PDeCAT, ja va advertir d'aquesta via. Eslovènia "va suspendre durant uns mesos (la independència) amb la finalitat de negociar un referèndum acordat amb Belgrad". És exacament el camí que ara inicia Catalunya.