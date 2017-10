Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 20:30 h

La presidenta del grup parlamentari de Ciutadans ha dit que el Govern català representa "el pitjor nacionalisme que hi ha hagut a Europa"

"Això ha estat la crònica d'un cop anunciat. Per a mi segueix essent una declaració d'independència, tot i que en diferit". Amb aquestes paraules ha encetat la presidenta del grup parlamentari de Ciutadans (C's), Inés Arrimadas, el seu torn de paraula al Parlament. També ha insistit que els resultats de l'1-O "no els reconeix ningú", tot i que des de la celebració del referèndum Catalunya està en el punt de mira d'Europa.



Arrimadas s'ha atrevit a dir que el Govern català representa "el pitjor nacionalisme que hi ha hagut a Europa", cosa que va -segons ella- contra els valors fundacionals de la Unió Europea. "Això no va d'urnes, va de fronteres", ha afegit. Ha dit Arrimadas que el President Puigdemont i el seu equip representen "el supremacisme" contra la igualtat d'Europa.



En aquest sentit, la diputada de C's ha suposat que "s'ha trencat la convivència a Catalunya" i ha assegurat que el Govern ha despertat "la majoria silenciada". D'altra banda, ha advertit que "trencar Espanya suposa obrir la caixa de pandora a Europa" i que tots els moviments de caire independentista "puguin tenir alicients a seguir amb els seus plans".



Per acabar, ha tornar a fer una crida a les eleccions al Parlament de Catalunya i -amb un passaport col·locat a la tribuna- ha exclamat: "No vull que la meva família necessiti el passaport per venir-me a veure”







