Els 5 punts clau que animaran els independentistes

Última actualització Dimarts, 10 d'octubre de 2017 21:25 h

L'estratègia del Govern va en bon camí

ANÀLISI | Gerard Sesé @gerardsese - La gran expectació i emoció que ha generat la compareixença de Carles Puigdemont s'ha transformat en una onada de frustració i incertesa entre els independentistes. La independència ha durat 20 segons. Però la suspensió durarà poc. Tot forma part d'una estratègia que està seguint el Govern català i és la més intel·ligent que es podria prendre. És la que ens portarà a la victòria i la llibertat. I no ho oblidem: el President ha recollit el resultat de l'1-O i ha declarat la independència, un fet històric.

La premsa internacional ha destacat molt positivament que Carles Puigdemont hagi declarat la independència i l'hagi suspès per iniciar el diàleg. Canals d'arreu d'Europa i el món ho han vist com un acte de responsabilitat i alhora de determinació. Els catalans i les seves institucions ho hem fet tot d'una manera impecablement democràtica i pacífica. Una revolució de somriures i reivindicativa. Aquest últim pas evita que la comunitat internacional pugui titllar el procés de radical. Fins a l'últim moment ho farem bé i de manera seriosa. Ara, hem introduït definitivament Europa al debat. És l'última raó que ens queda per guardar al sarró, que ja rabassa. Totes opcions de mediació estan obertes en l'àmbit internacional i això és bo.

2- Passar la pilota al Gobierno i Espanya embogirà

Ara, a ulls del món, la gent sap que a qui li toca fer un pas és al Gobierno de Mariano Rajoy. Però la seva previsible inamovibilitat no només desgastarà encara més la imatge d'Espanya a Europa i al món sinó que encara legitimarà més la independència. Espanya sola es retratarà i farà que Europa ens entengui.

De fet, ja ho està fent. L'Estat ja s'ha pres la intervenció de Puigdemont com una declaració d'independència en tota regla. Això farà que actuïn amb una contundència desproporcionada, una altra vegada, i a ulls internacionals es prendrà amb sorpresa i estupefacció. A més, acabarà de convèncer aquells pocs que encara dubten sobre la independència.

3- L'estratègia és més profunda

Malgrat que s'hagi suspès la declaració d'independència, tot està a punt. I això s'ha de tenir molt present per a pujar els ànims sobiranistes. El discurs de la CUP, gens inciendari, ho demostra. Si pensem fredament, fa 5 anys haguéssim firmat sense dubte ser on som ara. I és que els diputats Junts pel Sí i la CUP signaran la declaració de l'Estat català quan ha acabat el debat parlamentari d'aquest dimarts. El text no entra encara en vigor fins que el diàleg amb l'Estat arribi als acords amb una mediació amb Europa que encara no està plantejada oficialment.

4- Una via que ha funcionat: Eslovènia

Cal recordar que el que s'està fent es va fer a Eslovènia i amb èxit. Eslovènia va fer una declaració unilateral d'independència el 25 de juny de 1991. El país va fer dos referèndums per la independència amb resultats favorables ben clars i abans d'aplicar-los va proposar una negociació que el govern iugoslau no va acceptar.

En conseqüència, el president eslovè, Milan Kuçan va declarar la independència. Després d'una situació bèl·lica (que a Catalunya no passarà) Eslovènia va suspendre-la tres mesos per iniciar el diàleg. Fet que va acabar fent possible el reconeixement de la independència de la comunitat internacional.

5- L'esgotament dels agents policials a Catalunya

Cal tenir present que haver declarat la independència sense suspendre-la, sense dubte, hagués tingut una reacció immediata de l'Estat que hagués aplicat amb l'article 155 a la mà una virulència i ràbia que ja coneixem. I cal recordar que hi ha un desplegament brutal de Policía i de Guardia Civil a Catalunya. Aquests cossos estan cansats d'estar-se als vaixells i tancats en hotels. La situació serà insostenible i acabaran trasbalsats o en revolta sinó se'ls han endut abans. La seva crisi ens convé.